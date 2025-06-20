В Сергиевом Посаде идет подготовка к демонтажу заборов в центре города

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и сотрудники администрации встретилась с представителями Троице-Сергиевой лавры и обсудили детали демонтажа заборов, который станет этапом благоустройства территории вокруг Белого пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа по демонтажу будет поделена на три части. Во-первых, будет снесен забор вдоль проспекта Красной Армии, что позволит освободить фасад обоих зданий. Однако перед этим руководство банка, расположенного в правом крыле, намерено усилить круговую систему видеонаблюдения. Ворота на арке будут передвинуты вглубь.

Во-вторых, забор у ресторана «Гостевая изба» в Аптекарском переулке либо полностью уберут с последующим зонированием необходимого пространства живой изгородью, либо заменят на низкую конструкцию.

Третья часть — территория у Трапезной палаты. Здесь фундамент является одновременно подпорной стенкой и скрывает хозяйственный двор гостиничного комплекса, поэтому ограждение останется, но со временем его заменят на более легкое.

Работы по демонтажу забора у Белого пруда будут проводиться по поручению депутата Госдумы Сергея Пахомова и начнутся в конце июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.