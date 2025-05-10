В Сергиево-Посадском округе отметили День Победы

Послушать песни военных лет в исполнении Сергиево-Посадского муниципального оркестра, увидеть своими глазами военную технику и находки поисковиков — всё это смогли сделать жители округа 9 мая на Советской площади, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

.Многие пришли с портретами своих родственников, которые воевали или приближали Победу в тылу.

На Советской площади с 10:00 работал музей под открытым небом. Жители округа смогли посмотреть боевую технику времён Великой Отечественной войны, а также легендарный автомобиль ЗИС-6 «Катюша».

У Мемориала Славы состоялось торжественное возложение цветов и венков в память о тех, кто погиб на полях сражений, умер от ран в госпиталях, кто ковал победу в тылу.

День Победы отметили и на других локациях округа. В центре Сергиева Посада прошла концертная программа в исполнении агитбригад.

На бульваре Кузнецова состоялся музыкально-поэтический марафон. Его организовал Молодёжный центр «Атмосфера», а участниками стали творческие коллективы Сергиево-Посадского округа, среди которых группа «Октябрь» и студия эстрадной музыки «Интрада». На протяжении нескольких часов здесь звучали песни, стихи о войне.

На пешеходной зоне «Дорога к Храму» жители приняли участие в творческих и технических мастер-классах. Желающие подписывали эксклюзивные открытки для своих близких. Их ограниченным тиражом выпустила Общественная палата округа при содействии Сергиево-Посадского музея-заповедника.

На Блинной горе воспитанники детских школ искусств Сергиево-Посадского округа подготовили музыкальную программу «Фронтовой привал», в которую вошли военные и патриотические песни разных лет. Хоровые номера чередовались с сольными. Для всех желающих преподаватели проводили мастер-классы. За одним столиком делали «Голубя Победы», за другим — «Открытку Победы».

Также на ул. Шлякова прошел автопробег ретроавтомобилей. Образцы советского автопрома украсили флагами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.