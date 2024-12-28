В Сербии начал вещание новый телеканал RT Balkan

Информационный телеканал с круглосуточным вещанием RT Balkan на сербском языке начинает работу, новостной студийный комплекс находится в Белграде, сообщает в субботу RT .

Зрители RT Balkan смогут посмотреть новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы. Новый канал будет освещать самые актуальные мировые и региональные события с альтернативной точки зрения, отмечается в сообщении.

«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как отметила главред RT Balkan Елена Милинчич, сотрудники канала гордятся тем, что работают в единственной стране Европы, «где все еще существует свобода слова, о которой так модно говорить на Западе, но не практиковать».

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявлял, что не позволит вводить антироссийские санкции на уровне всей страны.

Флагманское шоу RT Balkan называется «Релятивизация», его ведущая — сербская журналистка Лиляна Смайлович.

RT Balkan доступен в сетях вещания ряда операторов Сербии и Республики Сербской, а также онлайн.