В Рузском муниципальном округе прошли «Добрые уроки» для гимназистов

22 января в Гимназии № 1 Рузы состоялось значимое образовательное мероприятие — серию тематических уроков провели волонтеры Рузского муниципального округа. Инициатива была направлена на знакомство учащихся с волонтерским движением и возможностями добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками встречи стали ученики 8 и 10 классов, для которых волонтер Варя провела познавательные занятия о деятельности движения «Волонтеры Подмосковья». Основной акцент был сделан на возможностях участия молодежи в добровольческом движении региона.

В ходе уроков школьники получили всестороннюю информацию о волонтерской деятельности. Ребята узнали, что волонтерство — это не просто помощь нуждающимся, но и эффективный способ личностного роста, приобретения новых навыков и расширения круга общения.

Особое внимание было уделено разнообразию направлений волонтерской работы и текущим проектам, реализуемым в регионе. Учащиеся познакомились с различными аспектами добровольческой деятельности и возможностями своего участия в социально значимых инициативах.

Организаторы мероприятия подчеркнули простоту вступления в ряды волонтеров. Для присоединения к движению достаточно обратиться в Молодежный центр Рузского муниципального округа и заполнить анкету участника.

Подобные уроки способствуют развитию добровольческого движения среди молодежи и формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Они помогают раскрыть потенциал молодых людей и вовлечь их в решение социально важных задач региона.

«Инициатива проведения „Добрых уроков“ является частью системной работы по развитию волонтерского движения в Рузском муниципальном округе и популяризации идей добровольчества среди молодежи,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

