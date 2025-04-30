В РПЦ осудили схиигумена, назвавшего одаренную школьницу одержимой демоном

Схиигумен Гавриил восхитился стихами шестиклассницы и посчитал, что она одержима демоном, раз написала такие совершенные слова. В РПЦ прокомментировали ситуацию, раскритиковав священника, сообщает Daily Storm .

Ранее Гавриил в проповеди заявил, что в последнее время стали появляться на свет дети, «одержимые демонами» и обладающие их «дарами». Он привел в пример шестиклассницу, которая когда-то продемонстрировала ему свое стихотворение.

Схиигумен назвал произведение совершенным, но пришел к выводу, что девочка одержима демоном, так как, по его мнению, она не смогла бы сама отразить столь высокие эмоции и образность на бумаге.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не согласен со словами священника. Он заявил, что все таланты, которые проявляются через произведения культуры и искусства, — от Бога.

По словам представителя РПЦ, демоны могут «даровать» людям лишь разрушение и разврат, они не обладают созидательной силой.

Ранее в РПЦ ответили на совет россиянам «терпеть и мучиться» от протоиерея Андрея Ткачева. Там заявили, что эти слова относятся к «личному общению православного верующего с духовником».