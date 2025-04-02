В РПЦ ответили на совет россиянам терпеть и мучиться

Слова протоиерея Андрея Ткачева о том, что человеку нужно «терпеть и мучиться», относятся к «личному общению православного верующего с духовником», заявил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Ткачев заявлял, что если у человека все хорошо, то это может свидетельствовать о том, что Господь оставил его, сообщает «Ридус» .

Протоиерей РПЦ в своем Telegram-канале писал, что «на земле не должно быть все хорошо», и человеку «нужно терпеть что-то», «от чего-то мучиться», «болеть чем-то», то есть «какую-то тяжесть нести».

«Поэтому, имейте ввиду, если все совсем хорошо — может быть Господь забыл Вас. <…> А если Бог любит — он человека жмет, как пластилин, лепит с него что-то…» — утверждал Андрей Ткачев.

На этот счет Вахтанг Кипшидзе отметил, что в озвученной ситуации имела место «попытка перемешать общее с частным», из-за чего в СМИ возник «неоднозначный отклик». По словам представителя Московского патриархата, Ткачев имел в виду ситуации, когда человек рассказывает священнослужителю про свои переживания и грехи.

«Не на все вопросы о душевном состоянии людей можно давать ответы в рамках публичной проповеди», — добавил Кипшидзе.