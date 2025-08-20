В Россию предложили завозить чернокожих для сохранения русской цивилизации

Русскую цивилизацию получится сохранить благодаря завозу в страну мигрантов из Азии и Африки, считает футуролог, автор проекта «Карта будущего России — 2050» для национального центра «Россия» Антон Попов. По его словам, главное условие в такой ситуации — изучение русского языка иностранцами, причем их религиозные взгляды и национальность «не так важны», сообщает «Расстрига» .

Попов пояснил, что России в первую очередь нужны квалифицированные зарубежные специалисты — «ученые, программисты, какие-то умные люди». Для таких мигрантов, по мнению футуролога, страна должна создавать «правильные условия», в том числе в вопросах получения гражданства и комфортности условий труда.

В целом, как полагает Попов, стране необходимо «сохранить русскую цивилизацию», а для этого требуются люди, которые будут говорить на русском языке.

«Какого они будут вероисповедания — это не так важно. Поэтому любые люди, если они будут приезжать к нам, то обязательное условие — это изучение русского языка. Будут ли это люди из Африки или из Азии — не так важно», — сказал эксперт в интервью подкасту «Накопились токсины».

Ранее в Госдуме заявили, что введение платного школьного образования для детей мигрантов «противоречит сути русской цивилизации».