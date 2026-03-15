В Российском университете кооперации в Мытищах открылся технопарк «РУК — Инфотех»

12 марта в Российском университете кооперации в Мытищах открылся технопарк «РУК — Инфотех». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

С приветственным словом к гостям обратились Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов, первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, президент Молодежного комитета международного кооперативного альянса Харш Мукешбхаи Сангхани, ректор РУК Алсу Набиева.

В рамках мероприятия был дан старт молодежного трека Международного форума потребительской кооперации. Сам форум пройдет в Казани.

«РУК — Инфотех» — акселератор, где традиции потребительской кооперации встречаются с технологиями нового времени. Проект получил аккредитацию Министерства цифрового развития», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В технопарке есть несколько ключевых направлений развития:

Цифровизация образовательных бизнес-процессов. Создана единая экосистема на базе решений 1С, обеспечивающая управление финансами, кадрами, отчетностью и дашбордами для руководства.

Собственная система управления обучением. В единый цифровой контур замкнуты онлайн-курсы, дистанционное заключение договоров, прием оплаты, доступ к учебному контенту и итоговая сертификация.

Робототехника и беспилотные системы. В планах формирование полноценного кластера беспилотных систем, ориентированного как на гражданские задачи, так и на нужды СВО.

Импортозамещение. Один из ключевых продуктов — корпоративная видеоконференцсвязь, полностью заменившая иностранные сервисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.