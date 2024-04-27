В России усложнят сдачу экзаменов по русскому языку для мигрантов

В РФ 12 вузов отказались от коммерции при приеме экзаменов по русскому языку

В Минобрнауки РФ состоялось совещание по вопросам качества экзаменов по русскому языку для иностранцев. После него все 12 университетов, у которых есть право оценивать знания мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщает пресс-служба ведомства .

В мероприятии участвовали замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский и ректоры 79 университетов. По итогу прием экзаменов от имени образовательных учреждений на коммерческой основе в стране прекращен.

Теперь во всех регионах РФ создадут площадки, где иностранные граждане смогут сдавать необходимые экзамены, которые будут проводить только университеты, а также государственные и муниципальные учреждения.

Ранее Рособрнадзор заявил, что мигранты будут сдавать не только письменный, но и устный экзамен по русскому языку. Только после этого они смогут получить патент на работу в России.