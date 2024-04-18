РБК: мигрантам введут экзамен по устной речи

Для получения патента на работу мигрантам нужно будет сдавать устную речь, пишет РБК со ссылкой на Рособрнадзор.

«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами. На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент», — цитирует издание ответ пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что нововведение требует внести изменение в положение о проведении экзаменов.

Кроме этого, Рособрнадзор может пересмотреть минимальный балл экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.