РБК: мигрантам введут экзамен по устной речи
Трудовым мигрантам могут ввести оценку знания устной речи
Для получения патента на работу мигрантам нужно будет сдавать устную речь, пишет РБК со ссылкой на Рособрнадзор.
«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами. На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент», — цитирует издание ответ пресс-службы Рособрнадзора.
В ведомстве уточнили, что нововведение требует внести изменение в положение о проведении экзаменов.
Кроме этого, Рособрнадзор может пересмотреть минимальный балл экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.