В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что страховые пенсии в РФ с 1 января повысят на 7,6%, сообщает РИА Новости .

«Размер индексации — 7,6%», — отметил он.

Депутат добавил, что индексация распространится на всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

