В России предложили запретить увольнять родителей с детьми, но есть исключения

Недавно общественная организация «Отцы рядом» подала обращение в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до 7 лет. Юрист, председатель организации Иван Курбаков рассказал, каких родителей всего же смогут увольнять, сообщает Life.ru .

Как отметил эксперт, важным уточнением в данном предложении является факт того, что речь идет об увольнении против воли самого работника. Более того, общественники предлагают сделать более простым для родителей возможность перехода на удаленку или сокращенный рабочий день. Также предложено предоставить работникам с маленькими детьми право на гибкий график работы.

Известно, что организация «Отцы рядом» отправила предложения председателю комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Письмо сопровождалось просьбой инициировать обсуждение данных нововведений.

Между тем, стало известно о том, что почти треть (34%) россиян, участвовавших в исследовании, согласны сократить доход ради того, чтобы меньше работать в летние месяцы.