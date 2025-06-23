Треть россиян готова к меньшей зарплате ради летнего отдыха

Почти треть (34%) россиян, участвовавших в исследовании, согласны сократить доход ради того, чтобы меньше работать в летние месяцы. Такие данные предоставил финансовый маркетплейс «Выберу.ру», сообщает «Газета.Ru» .

41% предпочитают сохранять стандартный рабочий график, дополняя его отпусками. Еще четверть (25%) респондентов, напротив, готовы брать дополнительные смены или подработку, чтобы накопить на отдых.

Среди тех, кто избегает работы летом, 17% признались, что как минимум раз в три года оформляют неоплачиваемый отпуск или увольняются, чтобы отдохнуть. Чаще всего такую практику отмечали специалисты из IT, а также творческих профессий — дизайнеры, копирайтеры и редакторы.

24% опрошенных рассказали, что использовали накопления для летнего отпуска. Годом ранее таких респондентов было меньше — всего 16%.

В исследовании приняли участие свыше 2 тыс. россиян.