В России предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где показатели смертности превышают рождаемость, пишет РИА Новости .

Ранее такая мера поддержки появилась в Хабаровском крае. По словам Чернышова, это может протистумулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы.

Он отметил, что в случае успешного опыта в одном регионе, эту меру следует распространить на остальные регионы, где смертность выше рождаемости.

«Это важное вложение в будущее», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных детей из Московской области при регистрации рождения могут получить на выбор выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье»