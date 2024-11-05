Свыше 1 млрд рублей направили родителям новорожденных детей в Подмосковье

В рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных детей из Московской области при регистрации рождения могут получить на выбор выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, в этом году выплату получили родители более 50 тысяч детей, а общая сумма выплат из бюджета составила свыше 1 млрд рублей.

Данная выплата предоставляется на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми. Эту меру поддержки могут оформить жители, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в регионе роженицы имеют возможность оформить рождение ребенка сразу в родильных домах, перинатальных центрах и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. В Московской области организована работа сотрудников ЗАГСа в 32 медицинских учреждениях для регистрации новорожденных.

Получить подарочный набор или выплату можно сразу в роддоме. Оформление денежной выплаты доступно на регпортале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.