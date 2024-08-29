В России предложили выплачивать по 1 млн рублей сельским учителям

В Госдуме РФ предлагают выплачивать по 1 млн рублей сельским учителям, которые проработали на селе три года, пишут « Известия ».

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» планируется внести в Госдуму 29 августа главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас наблюдается острый дефицит учителей. К началу 2023/24 учебного года из российских школ ушли 193,5 тыс. учителей и педагогов. Это рекордное значение с 2017 года. Отмечается, что это происходит из-за низкой зарплаты во многих регионах России.

Средняя заработная плата преподавателей общеобразовательных организаций составляет 45,7 тыс. рублей, при этом есть сильная региональная диспропорция в зарплатах преподавателей. В 60% субъектов России ее размер варьируется от 24 984 до 42 785 рублей.

Поэтому предлагается предоставить преподавателям единовременное пособие в размере 1 млн рублей, если они в течение трех лет работали в сельской школе.

Кроме того, им предоставить полную оплату ЖКХ, а также ежемесячную денежную компенсацию на покупку книг, учебников и периодических изданий.

Ранее учительница русского языка и литературы из городского округа Красногорск купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Переехать в собственную «двушку» она планирует в новом учебном году.