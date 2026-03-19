В России предложили ввести профессиональный стандарт в модельном бизнесе

В Сети часто появляются предложения о том, что в модельный бизнес должен быть введен стандарт красоты, который предусматривает определенные вес, рост и объемы тела для моделей. Однако эксперт модельной индустрии и основатель HFM Алексей Вербицкий в разговоре с РИАМО заявил, что для модельного бизнеса будет гораздо полезнее создать и внедрить профессиональный стандарт.

«Мой подход как раз о том, что индустрия давно ушла от шаблонов. Сегодня бизнес зарабатывает на разнообразии, а не на конвейере „90-60-90“. Внешность — это лишь часть проекта. Гораздо важнее ответственность, пунктуальность, умение работать в команде и человеческие качества. Как раз об этом я часто и говорю», — заявил Вербицкий.

По словам эксперта, в российском модельном бизнесе не хватает стандарта, который бы регулировал в том числе прозрачные условия сотрудничества между модельным агентством и моделью. Согласно этому стандарту и модель, и заказчик понимали бы свои права и обязанности, а также четко бы понимали, что такое форс-мажор и как избежать недопонимания на съемке.

Вербицкий считает, что профессиональный стандарт мог бы регулировать и базовые критерии надежности. Например, верифицированное портфолио, отсутствие «черных списков» от организаторов, подтвержденный опыт. Также документ мог бы охватывать сферу этики и безопасности, которые являются основой основ для здорового рынка.

«Вот такой стандарт — да, он бы очень помог бизнесу. Он отсеял бы не людей с „неподходящими“ параметрами, а тех, кто непрофессионален, безответственен или создает риски для репутации заказчика. Это фильтр для индустрии, который сэкономит нервы и бюджеты», — сказал эксперт.

Вербицкий считает, что, если в модельном бизнесе появится профессиональный стандарт, то этот рынок выйдет на новый уровень развития.

