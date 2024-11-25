В России предложили увеличить размер выплат по ОСАГО

В Госдуме предложили пересмотреть действующие пределы выплат по ОСАГО. Законопроект о повышении верхнего порога страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования направлен на отзыв в правительство, пишет ТАСС .

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым указывают на то, что сейчас верхние границы страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования составляют 500 тыс. рублей при ущербе жизни и здоровью и 400 тыс. рублей при повреждении имущества. Этим пороги предлагается поднять до 650 тыс. и 520 тыс. рублей соответственно.

Авторы инициативы отмечают, что установленные суммы не пересматривались с 2014 года. При этом за десять лет страховые тарифы, цены на запчасти и медицинские услуги значительно выросли.

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