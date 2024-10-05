Россиян предупредили о возможном подорожании полисов ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал уверенность в том, что стоимость полисов ОСАГО поднимется на 30% в РФ. Об этом сообщает kp.ru .

В стране наблюдается рост средней суммы выплат по ОСАГО. По итогам первой половины этого года она повысилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост происходит из-за подорожания запчастей и работы. При этом базовый тариф от ЦБ РФ по ОСАГО не изменяется свыше двух лет, а средняя стоимость полиса уменьшается (-78 рублей).

«Уверен, это случится. И стоимость страховки поднимется на 30%. Возможно — продавят решение за счет увеличения базового тарифа. Или внесут поправки в территориальные коэффициенты. В общем, выход найдут», — отметил Шапарин.

По его словам, в стране не более 5% выплат по ОСАГО происходят между страховой компанией и автосервисом. Обычно пострадавший получает компенсацию деньгами. А ее рассчитывают по справочнику РСА, где стоимость большинства запчастей занижены втрое. При этом нет поправки на коэффициент износа.

Он пояснил, что поэтому пострадавшим в ДТП приходиться исхитряться, чтобы починить машину на «начисленные им копейки».

При этом президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает, что нет сигналов к повышению тарифа.