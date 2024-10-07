Эксперимент по проверке ОСАГО через камеры на дорогах запустят в России
Наличие ОСАГО у водителей проверят с помощью дорожных видеокамер
Наличие полиса ОСАГО у водителей в России в экспериментальном порядке начнут проверять по камерам видеонаблюдения на дорогах, сообщает газета «Известия».
Эксперимент начнется с 1 марта 2025-го года. Решение о его проведении принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, указано в публикации.
Организаторы проекта будут следить за количеством жалоб на данные новой системы и числом водителей без полиса.
Нарушителей наказывать пока не будут. В случае успешной проверки нового сервиса, штрафы, в размере 800 рублей в день за вождение без страховки, будут приходить на «Госуслуги».