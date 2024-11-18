В России предложили создать реестр блогеров, поддерживающих семейные ценности

сегодня в 14:17

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в России может появиться реестр блогеров, которые выступают за традиционные семейные ценности, сообщает РБК .

Соответствующее предложение на рассмотрение внесла депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, первая встреча по обсуждению реестра пройдет уже в первой половине декабря.

Лантратова отметила, что также законодатели предлагают создать систему государственной помощи для блогеров, которые поддерживают традиционные семейные ценности.

«Этим инициативам следует уделить первоочередное внимание и превратить их в полновесные законодательные инициативы», — заключила Лантратова.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил эксперимент по переходу одному из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода.