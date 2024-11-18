В России предложили создать реестр блогеров, поддерживающих семейные ценности
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в России может появиться реестр блогеров, которые выступают за традиционные семейные ценности, сообщает РБК.
Соответствующее предложение на рассмотрение внесла депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, первая встреча по обсуждению реестра пройдет уже в первой половине декабря.
Лантратова отметила, что также законодатели предлагают создать систему государственной помощи для блогеров, которые поддерживают традиционные семейные ценности.
«Этим инициативам следует уделить первоочередное внимание и превратить их в полновесные законодательные инициативы», — заключила Лантратова.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил эксперимент по переходу одному из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода.