В Госдуме предложили ввести 4-дневную рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил эксперимент по переходу одному из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода, инициатива касается и одиноких родителей, сообщает РИА Новости .

Он пояснил в своем обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, что переход одного из родителей на четырехдневку может быть только в случае, если оба они работают.

По словам парламентария, также можно увеличить ежедневное время работы таких сотрудников до 9 часов, но по согласованию с работодателем.

«Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе», — уточнил вице-спикер ГД.

Он добавил, что инициатива по введению четырехдневной рабочей недели может стать важным шагом в стране в поддержке семей, так как у них будет больше времени на воспитание детей и семейные дела.