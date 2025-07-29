В России предложили контролировать психологическое состояние сотрудников

Из-за длительной перегрузки у сотрудников российских компаний может упасть производительность. Чтобы этого не произошло, директор института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина рекомендовала работодателям внедрить систему, которая будет оценивать эмоциональное состояние сотрудников, пишет Газета.ru .

Когда человек долгое время ощущает перегрузку, бессилие и неспособность справиться с окружающими обстоятельствами, у него может развиться состояние эмоционального выгорания. Это явление характеризуется истощением на эмоциональном, физическом и психическом уровнях из-за продолжительного и сильного стресса.

По мнению специалиста, подобный аудит поможет предотвратить психологические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью граждан России. Врач объяснила, что лучший способ бороться с истощением — это предотвращать эмоциональное выгорание заранее. Для этого компаниям нужно регулярно проверять, как себя чувствуют сотрудники, следить за рабочей атмосферой и контролировать ситуации, вызывающие стресс.

По словам Никишиной, такой подход позволяет принять необходимые меры до того, как выгорание начнет мешать работе. Среди возможных решений — психологическая поддержка и отпуск. Однако самое главное для профилактики выгорания — это здоровые отношения между работниками и организацией. Эмоциональное выгорание возникает из-за перегрузки эмоциями, необходимости решать много задач одновременно и излишней ответственности. Эти причины часто вызывают нарушения в психологическом состоянии человека, включая профессиональное истощение.

Врач отметила, что данная проблема особенно распространена среди людей, чья работа связана с постоянным общением. Когда человек вынужден много взаимодействовать с другими людьми, он постоянно эмоционально реагирует, что со временем приводит к усталости, потере интереса к работе и истощению эмоциональных ресурсов.

Ранее лектор общества «Знание», врач-психотерапевт Илья Бушталлер заявил, что, чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, следует пересмотреть свои взгляды на жизнь и предпринять некоторые меры.