В России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов

Россиян не будут штрафовать за использование VPN-сервисов, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со ссылкой на депутатов ГД.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в пятницу сообщил, что в РФ не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов. По словам парламентария, эта тема даже не обсуждается.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в России пока не планируют ограничивать использование VPN-сервисов. Он отметил, что существуют «недружественные» блокировки, связанные с антироссийскими санкциями, которые также требуют обхода.

При этом в начале декабря стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать еще 3 протокола VPN. Это SOCKS5, VLESS и L2TP.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.