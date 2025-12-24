В Госдуме высказались об ограничении использования VPN в России
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что у российских властей нет планов на ограничение использования VPN-сервисов в 2026 году, сообщает РИА Новости.
«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — ответил парламентарий на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что VPN — инструмент для обхода ограничений, которые устанавливаются государством в рамках действующего законодательства. Однако существуют и «недружественные» блокировки, связанные с антироссийскими санкциями. Эти ограничения также требуют обхода.
По мнению Боярского, следует снизить популярность постоянного использования VPN-сервисов и разъяснить россиянам, какие риски они могут понести. Например, высока вероятность столкнуться с вредоносными ссылками.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский назвал неконструктивным политическим заявлением реакцию руководства WhatsApp* относительно замедления работы мессенджера в России.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.