Роскомнадзор начал блокировать еще 3 протокола VPN

Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), чтобы усилить борьбу с VPN. Регулятор хочет усложнить доступ к средствам обхода блокировок для пользователей, сообщает РБК .

Настройки обновлены в спецоборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России. С помощью этого регулятор начал блокировать 3 протокола VPN — SOCKS5, VLESS и L2TP.

Всего этих протоколов десятки, средства обхода блокировок не могут функционировать без них. В последние месяцы некоторые VPN стали массово пользоваться SOCKS5, VLESS и L2TP для доступа к запрещенным ресурсам, поэтому Роскомнадзор приступил к их блокировке.

Как отметил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, VLESS долгое время было сложно обнаружить, так как он оставляет минимум технических следов. Но системы ТСПУ научились справляться с этим протоколом.

В РКН отметили, что в стране развиваются системы безопасности функционирования интернета, это нужно для защиты «от актуальных технологических и информационных угроз».

Ранее Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России. По данным регулятора, сервис для звонков использовался для мошенничества и вербовки террористов.

