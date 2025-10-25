В России на 10% увеличилось число аэрофобов

Количество аэрофобов в РФ выросло на 10% из-за двух крупных авиакатастроф, которые произошли за последний год, сообщает SHOT .

По словам психологов, после крушения Ан-24 под Тындой и борта AZAL в Казахстане к специалистам люди стали гораздо чаще обращаться с жалобами на боязнь летать. Число клиентов выросло на 10%.

Как считают врачи, этот страх связан не только с катастрофами, но и с тем, что новости о крушениях очень популярны в массовой культуре. А из-за восприимчивости человека страх умереть в самолете порождает фобию.

Аэрофобов гораздо больше, отметил когнитивно-поведенческий терапевт Вячеслав Москвин, но только малая часть обращается за помощью к психологам. Доктора рекомендуют тем, кто испытывает страх перед полетами на лайнерах, заняться «экспозицией», то есть самим изучить научную литературу о самолетах, посмотреть познавательные фильмы и передачи об их устройстве. Эти знания дадут понять человеку, что крушение — маловероятное явление.

Москвин добавил, что если страшно стало во время перелета, то нужно использовать дыхательную практику по квадрату, то есть мысленно нарисовать квадрат и выполнить четыре равные фазы дыхания: вдох, задержка дыхания, выдох и снова одна задержка.

