В России могут ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов

В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев до 90 суток в год

Госдума предложила принять законопроект, который введет новый режим высылки нелегальных мигрантов. Согласно документу, в России могут уменьшить срок пребывания иностранцев до 90 суток в год, сообщает РИА Новости .

Такое решение могут принять в целях борьбы с незаконной трудовой деятельностью без получения разрешительных документов. Изменения могут коснуться п. 1 ст. 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Также в законопроекте указано, что иностранец может сохранить право на въезд в Россию. Для этого он не должен вмешиваться в геополитику страны и обязан уважать традиционные ценности.

Ранее в Минобрнауки РФ состоялось совещание по вопросам качества экзаменов по русскому языку для иностранцев. После него все 12 университетов, у которых есть право оценивать знания мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами.