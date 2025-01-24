В России хотят ввести ГОСТ на роллы и суши

Депутаты Госдумы обратились в Росстандарт с предложением ввести ГОСТ на роллы и суши из-за участившихся массовых отравлений. Таким образом планируется повысить качество и безопасность продукции, сообщает газета «Известия» .

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко отметил, что суши стали очень популярны. Количество предприятий, которые специализируются на японской кухне, увеличивается.

«Однако вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — добавил депутат.

По его словам, причиной массовых отравлений обычно является нарушение санитарных норм. Сегодня требования к приготовлению роллов регулируются ГОСТ 31984–2012 — «Услуги общественного питания. Общие требования». Специализированного стандарта не существует.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в ресторанах «Моремания» в Москве после того, как в СМИ распространилась информация о несоблюдении норм санитарной безопасности в заведениях. Грубые нарушения подтвердились, оба ресторана закрыли.