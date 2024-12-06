Роспотребнадзор закрыл в Москве 2 ресторана «Моремания» из-за грубых нарушений

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в ресторанах «Моремания» в Москве после того, как в СМИ распространилась информация о несоблюдении норм санитарной безопасности в заведениях. Грубые нарушения подтвердились, оба ресторана закрыли, об этом сообщается на официальном сайте ведомства .

Речь идет про рестораны «Моремания» на улице Киевской, 7/2 и проспекте Мира, 211/2. Специалисты внимательно проверили оба объекта и выяснили, что продукция, из которой изготавливают роллы, действительно хранится с нарушением правил, а персонал не соблюдает санитарные нормы, чем ставит под угрозу здоровье потребителей.

«Установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, а именно: нарушения температурного режима хранения пищевой продукции, установленного изготовителем (осуществляется хранение заготовок для блюд вне холодильного оборудования при комнатной температуре); неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты сняли с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в числе которых полуфабрикаты и сырье. В ближайшее время будет проведен ряд исследований отобранных для экспертизы проб и смывов.

В суд уже переданы все материалы для того, чтобы приостановить деятельность ресторанов на 90 суток. За устранением всех нарушений специалисты планируют тщательно следить.

Ранее сообщалось, что в одном из московских ресторанов «Моремания» сотрудники наладили «безотходное» производство. Если во время приготовления пищи какой-то из ингредиентов падал на пол, его поднимали и продолжали использовать в готовке. Сотрудники ресторанов трогали руками сырую рыбу после того, как контактировали с мусорными контейнерами.