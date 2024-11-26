В работе ресторанов «Моремания» обнаружены грубые нарушения

Агент «SHOT Проверки» устроился на работу в один из ресторанов сети «Моремания» в крупном торговом центре Москвы и заявил о грубых нарушениях в заведении. Он утверждает, что в ресторане систематически игнорируют санитарные нормы и правила хранения продуктов.

По словам журналистов, после истечения срока годности продукты для суши и роллов подлежат переработке. В том числе это касается слабосоленого лосося, который используется в сырых блюдах. Агент проекта утверждает, что сотрудники «Моремании» касаются рыбы грязными руками, которыми перед этим трогали мусорные контейнеры. Кроме того, по его словам, если кусок рыбы падает на пол, то его поднимают и продолжают использовать в готовке — это часть политики безотходного производства.

В расследовании говорится, что на кухне ресторана пол был покрыт густым слоем жира и грязи, мусорные контейнеры переполнены, а инструменты для приготовления роллов и разделочные доски хранятся в грязных ящиках. Также, по словам представителей проекта, на раковинах в заведении отсутствовали мыло и дезинфицирующие средства, что делает невозможным соблюдение элементарных гигиенических норм.

Проверки Россельхознадзора ранее выявили, что 11 из 30 сотрудников не имели необходимых прививок и медицинских книжек. Журналисты утверждают, что ситуация не улучшилась даже после случаев серьезного пищевого отравления среди клиентов.

«Кроме того, оказалось, что, если кто-то из работников получает повреждение, кровь из раны может оказаться в конечном блюде», — говорится в статье.

Еще один участник проверки, посетив ресторан «Моремания» в качестве посетителя, заметил недовес в подаваемом блюде — его масса оказалась на треть меньше заявленной. Официанты, по его словам, оправдались тем, что продукты приходят от поставщиков, и предложили комплимент от заведения. Несмотря на это, подобное отношение владельцев к бизнесу вызвало у журналистов сомнения в их добросовестности.

Видеоматериалы, экспертные заключения и факты о нарушениях по результатам журналистского расследования были переданы в Роспотребнадзор. Проект также направил свое расследование в надзорные органы.