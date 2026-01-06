В России ГОСТ для шаурмы может появиться к концу 2026 года

В России может появиться национальный стандарт на шаурму, который хотят ввести в действие к концу 2026 года. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов, пишет ТАСС .

«Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Хочу подчеркнуть, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают», — рассказал Протасов.

Протасов подчеркнул, что разработка этого стандарта привлекла значительное внимание как специалистов, так и обычных граждан. В данный момент завершается финальная доработка первоначальной версии ГОСТа с учетом всех полезных замечаний и предложений, высказанных в процессе открытого обсуждения.

Документ даст определения таким понятиям, как «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». Помимо этого, в стандарт будут включены требования как к продукции, изготавливаемой непосредственно в присутствии покупателя, так и к уже упакованным блюдам, реализуемым в розничных сетях.

