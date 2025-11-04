В РФ средняя пенсия превысила 23,5 тыс. рублей

сегодня в 22:45

Средняя пенсия в РФ ставила чуть более 23,5 тыс. рублей в месяц по данным на 1 октября 2025 года, сообщает РИА Новости .

Как следует из данных Соцфонда, средний размер пенсии в России на 1 октября текушего года достиг 23529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23175,18 рубля.

Работающие пенсионеры в РФ в среднем получают 21373,05 рубля, а неработающие — 24005,94 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства в России изменят график выплаты пенсий.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каким категориям граждан проиндексируют выплаты в 2026 году. Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января.

