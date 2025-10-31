Придет досрочно: когда россиянам ждать пенсию в ноябре

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства в России изменят график выплаты пенсий, сообщает «ФедералПресс» .

«Для тех пенсионеров, кто получает страховую пенсию 3–4 числа месяца, страховая пенсия за ноябрь придет досрочно: 1 ноября 2025 года (это будет суббота, но в соответствии с производственным календарем является рабочим днем)», — сказал эксперт.

По его словам, это касается всех выплат: страховых, социальных и накопительных пенсий, а также дополнительных выплат по линии Соцфонда.

Для заблаговременной выплаты пенсионных средств в связи с праздничными датами не потребуется подавать какие-либо прошения ни в распечатанном, ни в цифровом формате. Все необходимые процедуры будут осуществлены в автоматическом режиме и с особым вниманием к благополучию пенсионеров.

