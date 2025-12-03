В РФ расширили перечень сильнодействующих веществ

сегодня в 03:15

В РФ расширили список сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых в целях сбыта обернется наказанием в рамках Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости .

Список таких веществ пополнился добавками Реверол (SR9009) и Рекардин (SR9011), которые доступны на маркетплейсах как «жиросжигатели» и средства для похудения.

Также в перечень попали препараты Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140).

В список сильнодействующих веществ добавлен также стероид Андростанол и препарат Лигандрол (LGD-4033).

Ранее россияне столкнулись с сильными трудностями при поиске препарата «Аттенто», помогающего бороться с высоким давлением. Лекарство прописывают больным эссенциальной гипертензией, но с 2024 года его поставок не было.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.