В России закончился важный препарат от высокого давления

Россияне столкнулись с сильными трудностями при поиске препарата «Аттенто», помогающего бороться с высоким давлением. Лекарство прописывают больным эссенциальной гипертензией, но с 2024 года его поставок не было, сообщает E1.RU со ссылкой на врачей, экспертов и пациентов.

По словам кардиолога Крестины Бочковой, «Аттенто» имело «два лекарства в одной таблетке», что было удобно для пациентов на долгосрочном курсе.

«Сейчас „Аттенто“ отсутствует в крупных сетевых аптеках, также его практически невозможно купить в онлайн-аптеках», — сказала доктор.

Журналисты также выяснили, что лекарство перестали продавать в разных российских городах.

Руководитель аптечной справочной службы Елена Московкина подтвердила, что с поставками «Аттенто» есть проблемы. По ее словам, препарат исключен из государственного реестра.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что в последний раз «Аттенто» привозили на российский рынок в сентябре 2023 года, и если сейчас и остались запасы этого препарата, то только единичные упаковки. В связи с этим эксперт предложил больным эссенциальной гипертензией переходить на аналоги иностранного лекарства.

«Прямых аналогов с таким же набором действующих веществ нет, но вообще комбинированных препаратов на рынке великое множество», — сказал Беспалов.

Кардиолог Бочкова добавила, что на российском рынке есть замена «Аттенто». В нынешней ситуации пациенты также могут вместе с врачом выбрать новую схему лечения и начать принимать препараты из аналогичной группы.

По словам Бочковой, она связалась с компанией «Берлин Хеми», которая поставляла «Аттенто» в российские аптеки. Там заявили, что «до конца 2025 года поставки в Россию не планируются».