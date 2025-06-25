В РФ и за рубежом стартует международный танцевальный флешмоб «Эхо Побед»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году организационный комитет ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке Федеральной службы войск нацгвардии РФ и министерства иностранных дел РФ запустил масштабный международный танцевальный флешмоб «Эхо Побед», запуск которого прошел 27 апреля 2025 года в усадьбе Гребнево под знаменитую песню «Синий платочек», сообщают организаторы мероприятия.

Ежегодная всероссийская патриотическая акция «Улицы в лицах», реализуемая под авторством и руководством Хана Александровича Руденко (Харитона Руденко) направленна на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирующего чувство верности своему Отечеству, высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, через вовлечение в социально-значимую деятельность молодежи России.

Главная цель, которую поставил перед собой организационный комитет, — обеспечение преемственности поколений россиян за счет популяризации подвигов героев, чьими именами названы улицы городов. Ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Улицы в лицах» гордится своими серьезными результатами и по праву может считаться одним из действенных и масштабных патриотических проектов России.

В рамках акции на улицах городов активисты дарят прохожим информационные открытки, рассказывают о подвигах героев, организовывают классные часы патриотизма в образовательных учреждениях, инициируют открытие мемориальных досок, организовывают молодежные квесты, просмотры патриотически направленных фильмов, брейн-ринги, дискуссионные площадки, патриотические концерты, викторины «Знаете ли Вы своих героев-героев Вашего района», интеллектуальные турниры «Время героев», опросы, субботники, спортивные состязания, встречи с потомками героев, выставки уникальных экспонатов времен ВОВ и экскурсии по историческому центру города.

В 2024 году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей, свыше 74 субъектов РФ и более 10 федеральных органов государственной власти учитывая их территориальные органы и подведомственные учреждения присоединились к реализации проекта, было задействовано более 18 тысяч организаторов по всей стране и более 4 млн участников, которые делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в нашей культуре и обществе.

В преддверии дней воинской славы и памятных дат в 2024–2025 году: в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже шестой год объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах и информационной инфраструктуре в регионах РФ стартовали показы цифровых открыток с изображениями участников специальной военной операции и выдающихся деятелей страны.

Кроме того, оргкомитет акции «Улицы в лицах» в преддверии Нового года сообщил о старте всероссийского сбора «Писем солдату». Этот этап акции направлен на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. При участии федеральных органов власти и активистов акции свыше 10 тысяч подарков передано нашими представителями и волонтерами в зону специальной военной операции и госпитали.

В преддверии знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, Организационный комитет Ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» с гордостью объявил о запуске самого масштабного международного танцевального флешмоба «Эхо Победы», который пройдет в регионах РФ и за рубежом под знаменитую песню «Синий платочек».

Патриотический проект для молодежи «Улицы в лицах» — живой и развивающийся ресурс, приобщающий российскую молодежь к ценностям и идеалам родного Отечества, бережно хранящий память о героическом подвиге прошлого поколения. Участие в проекте стимулирует формированию у подростков осознанное отношение к Родине, ее прошлому и будущему, укрепляет базу в области знания истории, культуры края, подвигах прадедов, которые закладывают в молодом человеке смелость, выносливость.