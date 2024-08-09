сегодня в 06:25

В результате атаки беспилотников на Липецк пострадали шесть человек

В результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram -канале.

Всем пострадавшим сейчас оказывается помощь в местных больницах.

Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого МО.

Он также отметил, что в Липецке восстановили подачу электричества.

Ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Был объявлен режим ЧС.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.