В результате атаки беспилотников на Липецк пострадали шесть человек
В результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим сейчас оказывается помощь в местных больницах.
Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого МО.
Он также отметил, что в Липецке восстановили подачу электричества.
Ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Был объявлен режим ЧС.
Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.