В Реутове почтили память жертв трагедии в Беслане

В музейно-выставочном центре Реутова прошла встреча, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в память о жертвах Беслана. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов города, активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и неравнодушные жители наукограда.

В рамках встречи участники посмотрели документальный фильм о трагических событиях, происходивших 1–3 сентября 2004 года в Беслане, почтили память жертв теракта и возложили цветы к Поклонному кресту возле Троицкого храма.

20 лет назад в городской школе № 1 в Беслане заложниками террористов стали 1128 детей и взрослых. В результате погибли более трёхсот человек, из них 186 человек — дети.

С тех пор в начале сентября вся страна не только отмечает начало нового учебного года, но и скорбит по всем тем, кто погиб от рук террористов, в том числе и детям в Беслане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.