В Реутове открыли выставку о героях СВО в музейно-выставочном центре

В музейно-выставочном центре Реутова начала работу тематическая экспозиция «Сыны Отечества». Она посвящена подвигам участников специальной военной операции. Экспозицию посетили глава города Филипп Науменко, Герой Труда России и почетный гражданин Московской области и Реутова Александр Леонов, а также представители ассоциации ветеранов СВО.

На выставке представлены предметы быта военнослужащих и различные виды отечественного вооружения. Организацией экспозиции занимались администрация Реутова, НПО машиностроения, семьи участников и ветераны СВО, а также жители города.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко отметил, что экспозиция создана для сохранения памяти о героях и воспитания уважения к их подвигу у подрастающего поколения. По его словам, выставка напоминает о цене победы и важности совместной работы по сохранению истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.