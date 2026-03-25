В Реутове наградили призеров регионального этапа ВсОШ

Награждение призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло 25 марта в администрации Реутова. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и заместитель главы города Оксана Рогачева-Маслова поздравили школьников, педагогов и руководителей школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочую встречу посвятили подведению итогов областного этапа олимпиады. Депутат городского совета Светлана Беляевская рассказала о реализации проекта «Новая школа» на примере сотрудничества с градообразующим предприятием АО ВПК «НПО машиностроения».

Директор олимпийского центра «Омега» Ольга Монаенкова сообщила, что в 2026 году победителями регионального этапа стали более 60 школьников из Реутова.

«Сегодня как никогда важно обеспечить всестороннее образование для юных жителей города. Олимпиада — это прекрасный способ получить дополнительные баллы, которые нужны для поступления на бюджетные места в вузах. Поэтому нашей главной задачей является создание благоприятной атмосферы для работы со школьниками», — подчеркнул Тарас Ефимов.

По итогам встречи педагогам и призерам вручили благодарственные письма и почетные грамоты, а также пожелали дальнейших успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.