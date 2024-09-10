В Раменском заселиться в ряд квартир после повреждения БПЛА можно будет к зиме

Жители ряда квартир в Раменском после их повреждения БПЛА смогут в них заселиться не раньше, чем через два месяца, когда все повреждения будут устранены, об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, пишет РИА Новости .

«У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи, я назвал этажи, которые подлежат отселению. Из этих квартир вам администрация поможет вынести всю мебель. <…> В эти квартиры заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома», — сказал Николов.

По словам Николова, все ремонтные работы будут вестись без соблюдения режима тишины. Это необходимо для скорого восстановления поврежденных квартир.

Ранее власти Раменского городского округа сообщили, что для удобства горожан организовали два пункта временного размещения, которые оборудовали всем необходимым для комфортного в них жилья. Части семьям из поврежденных БПЛА домов уже разрешили вернуться в свои квартиры.

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