В Раменском прошел благотворительный фестиваль для детей с ОВЗ

27 августа на территории «Прайм-парка» в Раменском округе состоялся благотворительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целый день для гостей работали творческие мастер-классы, где каждый мог раскрыть свои таланты. Ребята запускали гигантские мыльные пузыри, участвовали в зажигательных танцевальных флешмобах, преодолевали веревочные трассы и с азартом включались в игры. Сюрпризом для всех стала веселая лотерея, дарившая море восторга и внезапных подарков.

Такие события — это важный шаг к настоящему инклюзивному обществу, где у каждого есть возможность быть собой, общаться и чувствовать себя частью большого дружного сообщества. Фестиваль не только подарил радость, но и помог детям укрепить веру в себя и развить социальные навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.