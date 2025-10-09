В Раменском округе провели мастер‑класс по хореографии для педагогов ДК Подмосковья

Перенять опыт и познакомиться с моделью работы успешного и очень большого танцевального коллектива ДК «Победа» Раменского округа приехали представители танцевальных студий из Красногорска, Бронниц, Жуковского, Электростали, Мытищ, Дубны, Дмитрова, Воскресенска, Коломны и других городов и поселков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большая сцена ДК «Победа» стала образовательной площадкой для хореографов Московской области. На примере успешной модели образцового коллектива «Студия танца „Гравитация“, многократного победителя и лауреата областных и всероссийских конкурсов, руководители студии Светлана Дука и Светлана Максакова делились с коллегами своими педагогическими, профессиональными и организаторскими открытиями.

Светлана Дука в презентации рассказала о самом коллективе и его структуре, как общее название «Гравитация» и его суть объединяют в себе несколько групп детей разного возраста и уровня подготовки. Каждая группа названа по именам разных планет, а все вместе они составляют целую систему. Это одна из характерных особенностей, когда профессионального танцора выращивают практически с нуля, показывая ему перспективу для роста с самых первых занятий. А самый главный принцип авторской методики «не навреди» оказался на первый взгляд прост в понимании, но в реализации требующий максимум терпения и внимания педагога к каждому воспитаннику.

Светлана Максакова и Светлана Дука обозначили его таким понятием, как «волшебный треугольник». В математике и физике это самая устойчивая геометрическая конструкция, а в хореографии «Гравитации» она работает как единая основа успеха. Здесь во главе одного угла сконцентрирована мотивация самих руководителей и педагогов, готовых вести за собой и искренне любящих детей, профессионалов, преданных делу и жаждущих новых знаний — это первая вершина «волшебного треугольника». Вторая вершина — дети, у которых горят глаза, им интересно, они мотивированы вырасти профессионально, и никакие препятствия их не останавливают. И третья вершина — родители, которые полностью доверились и отдали в профессиональные руки своих чад, помогают и поддерживают их на выбранном пути. «Именно в таком симбиозе рождается, растет и начинает давать свои плоды вся наша работа — через любовь и творчество в истинном своем проявлении», — пояснила значение этого педагогического подхода Светлана Максакова.

Всю презентацию руководители «Гравитации» сопровождали не только слайдами, но и практикой. Вместе с воспитанниками продемонстрировали комплекс разминки, включая упражнения из классической школы и джазовой программы, показали репетиционные фрагменты. Слушатели мастер-класса даже побывали в роли экзаменаторов для юных танцоров «Гравитации». Представляете, в студии ребята, оказывается, сдают экзамены по хореографии.

По завершении мастер-класса директор ДК «Победа» Ирина Барыбина провела экскурсию для гостей — показала кабинеты для занятий хореографией, танцевальные классы и сценические площадки. Рассказала о мероприятиях и проектах учреждения культуры, конкурсах, в которых танцевальные коллективы могут демонстрировать свое мастерство и находить новые идеи.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.