сегодня в 18:18

В Раменском округе Подмосковья прошли учения по тушению пожаров

Командно-штабные учения по защите населенных пунктов от природных пожаров прошли в селе Константиново Раменского округа перед началом весенне-летнего сезона. В тренировке участвовали спасатели, медики, полиция и коммунальные службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учения прошли под руководством Главного управления МЧС России. Их основной задачей стала отработка действий по защите населенных пунктов и социальных объектов от природных пожаров в преддверии пожароопасного периода.

Экстренные службы отработали алгоритм реагирования — от раннего обнаружения возгораний с использованием наземных и воздушных средств до полной ликвидации огня. Участники проверили схемы межведомственного взаимодействия, отработали эвакуацию жителей и создание противопожарных разрывов.

Особое внимание специалисты уделили защите школ, больниц и объектов жизнеобеспечения. Все мероприятия носили учебный характер. Передвижение спецтехники и звуки сирен стали частью плановой подготовки к пожароопасному сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.