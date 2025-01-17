В работе игрового сервиса Steam произошел масштабный сбой

Пользователи столкнулись со сбоями в работе платформы для покупки видеоигр Steam. Неполадки фиксируются не только в России, но и в других странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

На сбой в работе платформы пожаловались пользователи в таких странах, как Германия, Великобритания, США. Также на неполадки жалуются и в других государствах.

В России Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) тоже зафиксировал проблемы в работе Steam.

По предварительным данным, проблемы могут быть связаны со сбоем на инфраструктуре самого сервиса.

Ранее масштабный сбой в работе Steam был зафиксирован 20 декабря. Тогда с проблемами также столкнулись геймеры со всего мира.