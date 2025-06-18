В пришкольных лагерях Подмосковья прошли мероприятия, приуроченные к столетию «Артека»

В пришкольных лагерях Московской области прошли тематические дни, приуроченные к столетию международного детского центра «Артек». Мероприятия были направлены на ознакомление детей с историей и современными инициативами «Артека», а также на развитие их творческих способностей и спортивных навыков, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Для школьников были проведены разнообразные активности, отражающие традиции и ценности «Артека». Программа включала в себя презентации, на которых участники узнали о ключевых моментах истории центра, его значении и роли в жизни детей. Также учащиеся приняли участие в мастер-классах, творческих конкурсах, фестивалях, интерактивных площадках и выставках.

В ведомстве добавили, что одним из ключевых мероприятий стал ритуал посвящения в артековцы, который символизировал принятие ценностей и традиций центра. Событие способствовало формированию у детей чувства принадлежности к большому сообществу единомышленников.

Подобные инициативы помогают воспитать новое поколение, готовое к активному участию в жизни общества, и вдохновляют детей на дальнейшее развитие и достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.