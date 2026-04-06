В Приморском крае начался снегопад и появились сугробы

В Приморском крае циклон принес снегопад. В регионе появились сугробы, сообщает Amur Mash .

Отмечается, что за ночь сугробы появились в центральных и северных районах региона. По прогнозу, днем они появятся по всей территории.

Также ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ночью 6 апреля в регионе похолодает, осадки при этом прекратятся.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды объявили с 00:00 6 апреля до 09:00 7 апреля в Подмосковье. Ночью и утром в регионе ожидается гололедица.

