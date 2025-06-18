В поселке Малаховка Люберец обновили входную группу на Аллее Лактионова

В поселке Малаховка городского округа Люберцы обновили входную группу на Аллее Лактионова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С 2007 года аллее присвоено имя Ивана Евтеевича Лактионова — директора Малаховского экспериментального завода. Более 30 лет он возглавлял МЭЗ, изготовлявший угольные комбайны для шахт СССР. В 1977 году Иван Лактионов задумал построить аллею для местных жителей. Большинство поддержали эту идею и всем заводом начали стройку. Лили чугун, обтачивали дерево для скамей, делали освещение, сажали вдоль аллеи туи, каштаны, сибирские кедры и цветы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Обслуживающей организацией проведены работы по восстановлению элементов, штукатурке и покраске колонн.

Кроме этого, в 2025 году завершатся работы по обновлению Наташинского и Летнего парков, благоустройству Томилинского лесопарка и второй очереди «Лесной опушки», а также появятся три новые малые общественные территории — на ВУГах, в Панках и сквер святителя Николая в Дзержинском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.