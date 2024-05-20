В полуфинал конкурса «Это у нас семейное» вышли 10 семей из Подмосковья

За главный приз конкурса «Это у нас семейное» поборются 10 семей из Подмосковья

В Москве состоялся полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в котором участвовали более 400 семей с Центрального федерального округа, в финал вышли 74 семьи, из которых 10 проживают в Подмосковье, сообщает пресс-служба организатора — АНО «Россия — страна возможностей».

Участники полуфинала конкурса выполняли творческие задания, решали интеллектуальные задачи и участвовали в спортивных состязаниях. В итоге в финал вышли 74 семьи, среди которых есть жители Подмосковья.

«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья — это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память нашего народа», — поприветствовал финалистов конкурса исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

За главный приз — сертификат на 5 млн рулей для улучшения жилищных условий — будут бороться в финале следующие семейные команды из Подмосковья:

Абраамян, Рыцарские; Бакаловы, Ощепковы; Белоножкины, Купцовы; Богдановы, Павленко; Бурые, Шаровы; Головченко, Лодочкины, Савченко; Журавлевы; Закировы, Рева; Костевы; Киняевы, Комаровы, Лукиенко.

Финал конкурса состоится с 5 по 8 июля. Имена победителей назовут в День семьи, любви и верности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача – не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.